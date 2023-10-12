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Конор Макгрегор и Гилберт Бёрнс устроили перепалку

Единоборства
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Она произошла в соцсети

Конор Макгрегор и Гилберт Бёрнс устроили перепалку

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Новина українською

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором на тему прекращения сотрудничества промоушена Даны Уайта с антидопинговым агентством США (USADA).

Причиной этого стал Конор. Бёрнс показал два фото, на которых запечатлён Макгрегор: на одном снимке Конор исхудавший, а на втором крайне мускулистый.

После этого Макгрегор у себя в социальных сетях назвал Бёрнса толстой лесбиянкой. На что Гилберт ответил, что их спор не имеет никакого смысла, потому что Конор «никогда не согласится на поединок с ним".

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В статье: Конор Макгрегор
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