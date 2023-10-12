Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор и Гилберт Бёрнс устроили перепалку
Она произошла в соцсети
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором на тему прекращения сотрудничества промоушена Даны Уайта с антидопинговым агентством США (USADA).
Причиной этого стал Конор. Бёрнс показал два фото, на которых запечатлён Макгрегор: на одном снимке Конор исхудавший, а на втором крайне мускулистый.
После этого Макгрегор у себя в социальных сетях назвал Бёрнса толстой лесбиянкой. На что Гилберт ответил, что их спор не имеет никакого смысла, потому что Конор «никогда не согласится на поединок с ним".
Популярное сейчас
- Протокол ВАР могут изменить, чтобы останавливать матчи после ошибочных решений. Разговор судей хотят вывести в трансляцию
- Агент рассказал, почему два 18-летних украинца выбрали Динамо, а не Чемпионшип
- Барселона выступила с официальным заявлением по делу Негрейры
- Конор Макгрегор вернулся в пул антидопинговой организации USADA
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО