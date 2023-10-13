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В UFC рассказали, с кем будут сотрудничать вместо USADA
Соглашение будет действовать с 1 января
UFC станет партнёром Drug Free Sport International с 1 января 2024 года, после того, как их деловые отношения с Антидопинговым агентством США USADA подойдут к концу. Об этом пишет Bleacher Report со ссылкой на выступление вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла на пресс-конференции.
Напомним, в USADA проинформировали американскую лигу о решении прекратить взаимодействие по завершении 2023 года.
Ранее президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу решения Антидопингового агентства США прекратить сотрудничество с его промоушеном по завершении 2023 года.
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