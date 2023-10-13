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UFC хочет подать в суд на USADA

Единоборства
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Но найдутся ли доказательства?

UFC хочет подать в суд на USADA

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ММА-промоушен UFC пригрозил Антидопинговому агентству США (USADA) судебным иском за клевету после заявления организации о прекращении сотрудничества.

Ранее бывший чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор сообщил, что вернулся в пул тестирования USADA.

UFC сделал исключение для ирландца, чтобы тот мог в декабре провести бой с американцем Майклом Чендлером. Однако USADA запретило выступать Макгрегору до истечения шести месяцев с момента его вхождения в пул тестирования организации. В связи со сложившейся ситуацией UFC и USADA завершили сотрудничество.

Как сообщает ESPN US, в адрес USADA было отправлено письмо, в котором говорилось, что UFC имеет право подать иск, если порочащие комментарии негативно влияют на репутацию, целостность и честность организации, что и произошло в данном случае.

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В статье: UFC
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