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Трех бойцов UFC дисквалифицировали из-за допинга

Единоборства
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Самая длинная дисквалификация - шесть месяцев

Трех бойцов UFC дисквалифицировали из-за допинга

Новина українською

Атлетическая комиссия штата Невада сообщила о том, что сразу три бойца UFC получили дисквалификацию за употребление допинга.

Представитель США Уолт Харрис, выступающий в тяжёлой весовой категории, получил 12-месячную дисквалификацию. В его допинг-пробе был обнаружен метаболический стероид дростанолон. Это второй проваленный допинг-тест Харриса в UFC. Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила его на четыре месяца, а его победа на турнире UFC 232 была отменена.

Даниэль Родригес, выступающий в полусредней весовой категории, будет отстранён на шесть месяцев. В его организме были обнаружены остарин и лигандрол.

Четыре с половиной месяца дисквалификации отбудет Майра Буэно Силва, которая в июле текущего года финишировала удушением во втором раунде Холли Холм, а затем провалила проверку на запрещённые вещества.

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В статье: UFC
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