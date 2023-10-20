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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
Боец опубликовал фото с тренировки
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал нынешнюю физическую форму.
Соответствующий пост ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях. Макгрегор показал фото с тренировки и со спарринга.
В настоящий момент Конору 35 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
???? pic.twitter.com/JfH0Yzt1Tw— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 18, 2023
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