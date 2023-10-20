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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Единоборства
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Боец опубликовал фото с тренировки

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал нынешнюю физическую форму.

Соответствующий пост ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях. Макгрегор показал фото с тренировки и со спарринга.

В настоящий момент Конору 35 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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В статье: Конор Макгрегор
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