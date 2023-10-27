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Конор Макгрегор сдал допинг-тест для USADA

Единоборства
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Ранее из-за этого UFC прекратила сотрудничество с USADA

Конор Макгрегор сдал допинг-тест для USADA

Фото: Het Financieele Dagblad

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США. Об этом пишет официальный сайт USADA.

Отмечается, что Конор сдал один тест на допинг. Чтобы вернуться в октагон, ему необходимо пройти проверку минимум дважды.

Ранее стало известно о том, что USADA и лига UFC, которые работали вместе с 2015 года, приняли решение не продлевать действующее соглашение. Стороны прекратят сотрудничество с 1 января 2024 года.

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В статье: UFC
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