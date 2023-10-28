Украинка Терлюга выиграла бронзу на чемпионате мира 2023 по карате

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга выиграла бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате мира по карате 2023 в венгерском Будапеште.

Наша спортсменка завоевала свою медаль без борьбы, ведь ее соперница, представительница Ирана Фатеме Саадати не вышла на бой из-за травмы.

На уровне чемпионатов мира это первая награда украинской каратистки. Терлюга выступает в весовой категории до 55 кг.