Терлюга заговорила об окончании карьеры: Нужно время, чтобы разобраться

Украинская каратистка, бронзовый призер чемпионата мира 2023 Анжелика Терлюга после победы в матче за третью позицию на мундиале прокомментировала свои планы по дальнейшим выступлениям. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Нет слов. Разочарование, боль. Очень плохо прошли эти дни (после боя с болгаркой Горановой – прим). До сих пор не понимаю всего, что произошло в среду. Совершенно недовольна результатом этих соревнований.

Мне нужно время, чтобы понять, хочу ли я оставаться в спорте" – сказала Терлюга.