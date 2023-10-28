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Терлюга заговорила об окончании карьеры: Нужно время, чтобы разобраться

Единоборства
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Терлюга заговорила об окончании карьеры: Нужно время, чтобы разобраться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская каратистка, бронзовый призер чемпионата мира 2023 Анжелика Терлюга после победы в матче за третью позицию на мундиале прокомментировала свои планы по дальнейшим выступлениям. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Нет слов. Разочарование, боль. Очень плохо прошли эти дни (после боя с болгаркой Горановой – прим). До сих пор не понимаю всего, что произошло в среду. Совершенно недовольна результатом этих соревнований.

Мне нужно время, чтобы понять, хочу ли я оставаться в спорте" – сказала Терлюга.

Напомним, что ранее украинец Чеботарь завоевал бронзу на ЧМ 2023.

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В статье: Анжелика Терлюга
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