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Терлюга заговорила об окончании карьеры: Нужно время, чтобы разобраться
Комментарий спортсменки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская каратистка, бронзовый призер чемпионата мира 2023 Анжелика Терлюга после
"Нет слов. Разочарование, боль. Очень плохо прошли эти дни (после боя с болгаркой Горановой – прим). До сих пор не понимаю всего, что произошло в среду. Совершенно недовольна результатом этих соревнований.
Мне нужно время, чтобы понять, хочу ли я оставаться в спорте" – сказала Терлюга.
Напомним, что ранее украинец Чеботарь
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