Богдан Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Украинец Богдан Ядов принес сборной Украины вторую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. Борец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Монпелье (Франция).

В весовой категории до 66 кг он оказался сильнее Яшара Наджафова из Азербайджана.

Победу украинец одержал в утешительной схватке, благодаря чему и вышел в бронзовый финал.

Стоит отметить, что это его вторая медаль на уровне чемпионатов Европы.