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Богдан Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Единоборства

Это уже вторая медаль в копилке нашей команды

Богдан Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Фото: day.kyiv.ua

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Украинец Богдан Ядов принес сборной Украины вторую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. Борец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Монпелье (Франция).

В весовой категории до 66 кг он оказался сильнее Яшара Наджафова из Азербайджана.

Победу украинец одержал в утешительной схватке, благодаря чему и вышел в бронзовый финал.

Стоит отметить, что это его вторая медаль на уровне чемпионатов Европы.

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Богдан Ядов
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