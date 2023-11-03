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Богдан Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы по дзюдо
Это уже вторая медаль в копилке нашей команды
Фото: day.kyiv.ua
Украинец Богдан Ядов принес сборной Украины вторую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. Борец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Монпелье (Франция).
В весовой категории до 66 кг он оказался сильнее Яшара Наджафова из Азербайджана.
Победу украинец одержал в утешительной схватке, благодаря чему и вышел в бронзовый финал.
Стоит отметить, что это его вторая медаль на уровне чемпионатов Европы.
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