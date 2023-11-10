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Конор Макгрегор показал фото с тренировки

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Ирландец набирает форму

Конор Макгрегор показал фото с тренировки

Фото: Het Financieele Dagblad

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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками снимками с тренировочного занятия. Оно проходило в зале UFC.

Макгрегор в общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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