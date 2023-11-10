Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор показал фото с тренировки
Ирландец набирает форму
Фото: Het Financieele Dagblad
Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками снимками с тренировочного занятия. Оно проходило в зале UFC.
Макгрегор в общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды
- Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
- Поражение Зари, новые контракты для Симеоне и Вальверде и 30 миллионов за Довбыка. Главные новости за 9 ноября
- Бартуловичу приготовиться. ФОТОрепортаж с матча Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн