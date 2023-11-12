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UFC. Перейра нокаутировал Прохазку в поединке за вакантный чемпионский титул в полутяжелом весе
Новый чемпион
UFC
В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся вечер UFC 295. Главным событием стал поединок за вакантный титул чемпиона организации в полутяжелом весе.
Алекс Перейра (9-2) в зрелищном бою нокаутировал Иржи Прохазку (29-4-1). Поединок длился всего 2 раунда.
Первую пятиминутку можно записать в актив обоим бойцам, ведь каждый сумел провести свои атаки. Перейра пытался контролировать дистанцию и активно работать издалека, в то время как Прохазка успешно провел тейкдаун, после которого инициатива перешла к нему.
Второй раунд начался с тотального превосходства чеха. Он разбивал своего оппонента, однако неожиданно пропустил правый сбоку и левый снизу и упал на конвас ринга. Алекс бросился добивать соперника, а рефери остановил сражение.
Poatan does it again— UFC (@ufc) November 12, 2023
He gets the finish in round 2 to become the LHW champion! #UFC295 pic.twitter.com/7BXxXE81nr
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