UFC. Перейра нокаутировал Прохазку в поединке за вакантный чемпионский титул в полутяжелом весе

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся вечер UFC 295. Главным событием стал поединок за вакантный титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Алекс Перейра (9-2) в зрелищном бою нокаутировал Иржи Прохазку (29-4-1). Поединок длился всего 2 раунда.

Первую пятиминутку можно записать в актив обоим бойцам, ведь каждый сумел провести свои атаки. Перейра пытался контролировать дистанцию и активно работать издалека, в то время как Прохазка успешно провел тейкдаун, после которого инициатива перешла к нему.

Второй раунд начался с тотального превосходства чеха. Он разбивал своего оппонента, однако неожиданно пропустил правый сбоку и левый снизу и упал на конвас ринга. Алекс бросился добивать соперника, а рефери остановил сражение.

