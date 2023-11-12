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Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото

Единоборства

Украинка не перестает удивлять

Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила ресторан и показала шикарный вечерний наряд. Соответствующие снимки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк показала фото из Мальдив.

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