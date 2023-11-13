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Сборная Украины огласила состав на молодежный ЧЕ по дзюдо
На соревнованиях не будет ни российских, ни белорусских дзюдоистов
Фото: ijf.org
Определился состав сборной Украины на молодежный чемпионат Европы по дзюдо, который состоится в немецком Потсдаме. Всего от нашей страны поедут 18 представителей.
Мужчины: Назар Висков (до 60 кг), Гагик Мартиросян, Никита Голобородько (до 66 кг), Евгений Гончаренко (до 73 кг), Владислав Колобов, Вадим Леонтьев (до 81 кг), Никита Юданов, Тимур Валиев (до 90 кг), Алексей Ершов (до 100 кг)
Женщины: Маргарита Мирошниченко (до 48 кг), Мелания Водяная (до 52 кг), Алина Шилова, Инна Шинкаренко (обе - до 57 кг), Анна Олейник-Корнийко, Алиса Виденеева (до 70 кг), Анна Козакова, Юлия Курченко (до 78 кг), Руслана Булавина (свыше 78 кг).
Напомним, что чемпионат Европы стартует 17 ноября.
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