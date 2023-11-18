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Амосов проиграл Джексону и потерял чемпионский титул. Видео нокаута

Единоборства
Обновлено

Держаться и не сдаваться

Амосов проиграл Джексону и потерял чемпионский титул. Видео нокаута

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UA-Футбол
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Украинский боец Ярослав Амосов (27-1) проиграл главный поединок вечера Bellator 301 в Чикаго (США). Наш спортсмен не смог защитить чемпионский титул в полусреднем весе и уступил представителю Ямайки Джейсону Джексону (16-4).

Амосов проиграл стартовые два раунда, а в третьем пропустил серию ударов, после чего рефери был вынужден остановить бой – украинец объективно не мог драться дальше.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ярослава. В феврале этого года Амосов победил Логана Сторли из США, защитив чемпионский титул.

Видео нокаута:

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