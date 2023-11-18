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Амосов проиграл Джексону и потерял чемпионский титул. Видео нокаута
Держаться и не сдаваться
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Украинский боец Ярослав Амосов (27-1) проиграл главный поединок вечера Bellator 301 в Чикаго (США). Наш спортсмен не смог защитить чемпионский титул в полусреднем весе и уступил представителю Ямайки Джейсону Джексону (16-4).
Амосов проиграл стартовые два раунда, а в третьем пропустил серию ударов, после чего рефери был вынужден остановить бой – украинец объективно не мог драться дальше.
Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ярослава. В феврале этого года Амосов победил Логана Сторли из США, защитив чемпионский титул.
Видео нокаута:
UNDENIABLE @TAKM_MMA has done the unthinkable! He stops @YaroslavAmosov!!! #Bellator301 | LIVE NOW | @SHOsports ???????? pic.twitter.com/g1qJ1hxUp9— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 18, 2023
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