Амосов проиграл Джексону и потерял чемпионский титул. Видео нокаута

Украинский боец Ярослав Амосов (27-1) проиграл главный поединок вечера Bellator 301 в Чикаго (США). Наш спортсмен не смог защитить чемпионский титул в полусреднем весе и уступил представителю Ямайки Джейсону Джексону (16-4).

Амосов проиграл стартовые два раунда, а в третьем пропустил серию ударов, после чего рефери был вынужден остановить бой – украинец объективно не мог драться дальше.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ярослава. В феврале этого года Амосов победил Логана Сторли из США, защитив чемпионский титул.

Видео нокаута:

UNDENIABLE @TAKM_MMA has done the unthinkable! He stops @YaroslavAmosov!!! #Bellator301 | LIVE NOW | @SHOsports ???????? pic.twitter.com/g1qJ1hxUp9