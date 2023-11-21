Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу

Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прокомментировал покупку лигой Professional Fighters League (PFL) промоушена Bellator.

"PFL приобрела Bellator. Теперь мы глобальная сила в ММА со списком бойцов, равным UFC — у нас 33% из 25 лучших бойцов мирового рейтинга. Это отличный день для всех бойцов PFL, Bellator и фанатов ММА. Чем сильнее мы становимся, тем больше возможностей появляется у каждого.

Жду не дождусь, когда выйду в октагон. Нейт Диаз, перестань оправдываться. 2024 год", — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL.