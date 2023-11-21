  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу

Единоборства

Блогер хочет выйти в октагон в 2024 году

Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу

Фото: sport24.ru

Новина українською
Новина українською

Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прокомментировал покупку лигой Professional Fighters League (PFL) промоушена Bellator.

"PFL приобрела Bellator. Теперь мы глобальная сила в ММА со списком бойцов, равным UFC — у нас 33% из 25 лучших бойцов мирового рейтинга. Это отличный день для всех бойцов PFL, Bellator и фанатов ММА. Чем сильнее мы становимся, тем больше возможностей появляется у каждого.

Жду не дождусь, когда выйду в октагон. Нейт Диаз, перестань оправдываться. 2024 год", — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL.

По теме
yellow-arrow
Макгрегор показал фото с тренажерного зала
yellow-arrow
Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото
yellow-arrow
Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото
Нейт Диас Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости