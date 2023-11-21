Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу
Блогер хочет выйти в октагон в 2024 году
Фото: sport24.ru
Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прокомментировал покупку лигой Professional Fighters League (PFL) промоушена Bellator.
"PFL приобрела Bellator. Теперь мы глобальная сила в ММА со списком бойцов, равным UFC — у нас 33% из 25 лучших бойцов мирового рейтинга. Это отличный день для всех бойцов PFL, Bellator и фанатов ММА. Чем сильнее мы становимся, тем больше возможностей появляется у каждого.
Жду не дождусь, когда выйду в октагон. Нейт Диаз, перестань оправдываться. 2024 год", — написал Пол на своей странице в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Азербайджан U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото