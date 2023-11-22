В результате ранения умер многократный чемпион мира по кикбоксингу

Заслуженный мастер спорта Украины и многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк умер в результате тяжелого ранения, полученного на одном из участков фронта.

Об этом сообщил факультет физического воспитания НУЧК имени Т.Г. Шевченко на своей странице в Facebook.

"Чернигов потерял выдающегося кикбоксера Сергея Лысюка в результате проклятой войны. Наши искренние соболезнования жене Елене Бибик, родным и близким Героя. Спасибо всем за молитвы и финансовую поддержку в это трудное время", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад знакомые семьи сообщали, что Сергей Лысюк получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине, выполняя боевое задание.