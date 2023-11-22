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Дарья Белодед пропустит Grand Slam в Токио
Он будет последним в этом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не сможет выступить на последнем Grand Slam сезона из-за травмы.
Об этом рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.
– Белодед пропускает соревнования в Японии из-за травмы?
– Да, еще окончательно не восстановилась после травмы, которую перед ЧЕ получила.
Также Ядова не будет, он во время ЧЕ травмировался, – сказал Дуброва.
Напомним, что соревнования состоятся в Токио со 2 по 3 декабря.
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