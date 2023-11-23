Легенда UFC Сен-Пьер может провести бой с Диазом

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер может провести реванш с американцем Ником Диазом.

Последний бой они провели в 2013 году, и победу единогласным решением судей тогда одержал Сен-Пьер. Новое противостояние может состояться на турнире UFC 300. Об этом на своём канале в YouTube рассказал двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен.

Всего на счету Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. В активе Диаза 38 боёв, в которых он добыл 26 побед и потерпел десять поражений. Ещё два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.