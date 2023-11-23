Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда UFC Сен-Пьер может провести бой с Диазом
Болельщики могут увидеть реванш
Фото: prosports.kz
Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер может провести реванш с американцем Ником Диазом.
Последний бой они провели в 2013 году, и победу единогласным решением судей тогда одержал Сен-Пьер. Новое противостояние может состояться на турнире UFC 300. Об этом на своём канале в YouTube рассказал двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен.
Всего на счету Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. В активе Диаза 38 боёв, в которых он добыл 26 побед и потерпел десять поражений. Ещё два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.
Популярное сейчас
- Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную
- Соперники для Украины. Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024
- Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Сегодня сборная Украины узнает соперников
- Макгрегор показал фото с тренажерного зала
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО