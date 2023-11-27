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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе получил условный срок

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Сначала боец обвинялся в вождении в нетрезвом виде

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе получил условный срок

Новина українською

Боец UFC Тони Фергюсон урегулировал судебное дело, связанное с арестом в мае по обвинению в вождении в нетрезвом виде, достигнув соглашения с прокуратурой о признании вины в другом деле.

Согласно онлайновым судебным записям, обвинение в вождении в нетрезвом виде было снято, поскольку Фергюсон признал себя виновным в менее тяжком преступлении — вождении по сырому асфальту на шоссе. В соответствии с условиями сделки Фергюсон будет отбывать один год испытательного срока.

Напомним, поединок между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом состоится 16 декабря в Лас-Вегасе (США).

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