Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко нокаутировав соперника. Видео

Украинский боец Роман Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу. В поединке супертяжелого веса наш соотечественник одолел уже экс-обладателя титула WBC Алекса Робертса.

Бой завершился во втором раунде ярким нокаутом от Романа. Поединок прошел на арене Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке (Таиланд).

Отметим, что до этого Крикля провел свой крайний бой в конце 2022 года, когда защитил титул чемпиона One Championship в полутяжелом весе.