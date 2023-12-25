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Нейт Диаз: Готов к UFC 300, но у меня нет соперника

Единоборства

Американский боец готов провести этот поединок

Нейт Диаз: Готов к UFC 300, но у меня нет соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз рассказал, что готов принять участие в турнире UFC 300.

"Я готов. На UFC 300 будет очень круто, но у меня нет соперника", — написал Диаз в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса, в котором блогер Джейк Пол победил Нейта Диаза единогласным решением судей.

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