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UFC прекратил сотрудничество с USADA

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Теперь организация будет сотрудничать с DFSI

UFC прекратил сотрудничество с USADA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский бойцовский промоушен UFC официально завершил своё сотрудничество с антидопинговым агенством USADA (U.S. Anti-Doping Agency).

С 1 января в силу вступает новая антидопинговая система, которая будет применяться в промоушене.

Сбором проб теперь будет заниматься Drug Free Sport International (DFSI). Заявлено, что у DFSI больше сотрудников и отделений по всему миру, чем у USADA, так что и охват стран, где спортсменов смогут протестировать, будет больше.

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