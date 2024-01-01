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UFC прекратил сотрудничество с USADA
Теперь организация будет сотрудничать с DFSI
Американский бойцовский промоушен UFC официально завершил своё сотрудничество с антидопинговым агенством USADA (U.S. Anti-Doping Agency).
С 1 января в силу вступает новая антидопинговая система, которая будет применяться в промоушене.
Сбором проб теперь будет заниматься Drug Free Sport International (DFSI). Заявлено, что у DFSI больше сотрудников и отделений по всему миру, чем у USADA, так что и охват стран, где спортсменов смогут протестировать, будет больше.
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