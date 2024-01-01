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В Заубере рассказали, под каким названием будут выступать в 2024 и 2025 годах

Единоборства

Название не имеет ничего общего с прошлогодним названием

В Заубере рассказали, под каким названием будут выступать в 2024 и 2025 годах

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская команда Формулы-1 "Заубер", выступавшая в минувшем сезоне под названием "Альфа Ромео", раскрыла наименование, под которым будет выступать в 2024 и 2025 годах. Им стало спонсорское название "Стейк" (Stake F1 Team).

В минувшем сезоне "Альфа Ромео" заняла девятое место в Кубке конструкторов

Церемония презентации нового болида "Стейка" пройдёт в Лондоне. Отметим, что с 2026 года "Заубер" станет заводской командой немецкой компании "Ауди".

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