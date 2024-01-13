Дом, милый дом: Билодид поделилась фото своего уютного столичного жилья

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка наконец-то вернулась из-за границы (где она находилась на международных соревнованиях) домой и наслаждается особенной теплой и уютной атмосферой родного дома. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала соблазнительное фото из Мельбурна.