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Дом, милый дом: Билодид поделилась фото своего уютного столичного жилья

Единоборства

Украинка вернулась домой

Дом, милый дом: Билодид поделилась фото своего уютного столичного жилья

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка наконец-то вернулась из-за границы (где она находилась на международных соревнованиях) домой и наслаждается особенной теплой и уютной атмосферой родного дома. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала соблазнительное фото из Мельбурна.

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Дарья Билодид
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