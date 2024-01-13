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Дом, милый дом: Билодид поделилась фото своего уютного столичного жилья
Украинка вернулась домой
Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка наконец-то вернулась из-за границы (где она находилась на международных соревнованиях) домой и наслаждается особенной теплой и уютной атмосферой родного дома. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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