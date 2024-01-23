Дуэйн Джонсон вошёл в совет директоров TKO

Известный американский актёр, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон вошёл в совет директоров компании TKO Group Holdings, Inc. Об этом написал председатель совета Винс Макмэн.

"Не так много людей на этой планете хорошо понимают связь спорта, развлечений, средств массовой информации и бизнеса, как Джонсон. Мы гордимся тем, что он присоединился к совету директоров TKO и будет помогать вывести нашу компанию на новый уровень", – приводит слова Макмэна пресс-служба организации.

Отметим, что компания TKO Group Holdings, Inc была основана в сентябре 2023 года. Она была организована в результате слияния WWE (американский рестлинг-промоушен) и UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).