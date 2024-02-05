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Жан Беленюк выступит на чемпионате Европы-2024 по спортивной борьбе

Единоборства

Помимо него в заявку попали ещё 9 спортсменов

Жан Беленюк выступит на чемпионате Европы-2024 по спортивной борьбе

фото - olympics.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат Европы-2024 по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская).

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 18 февраля в румынском Бухаресте.

Стоит отметить, что в составе украинской команды выступят десять спортсменов, в том числе многократный чемпион международных соревнований Жан Беленюк.

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