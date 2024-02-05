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Жан Беленюк выступит на чемпионате Европы-2024 по спортивной борьбе
Помимо него в заявку попали ещё 9 спортсменов
фото - olympics.com
Стал известен состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат Европы-2024 по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская).
Напомним, соревнования пройдут с 12 по 18 февраля в румынском Бухаресте.
Стоит отметить, что в составе украинской команды выступят десять спортсменов, в том числе многократный чемпион международных соревнований Жан Беленюк.
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