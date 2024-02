Потеря победил поляка на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе

Украинский боец Игорь Потеря (20-5) победил в рамках шоу UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США).

Наш спортсмен одолел поляка Роберта Бричека (17-5) в лимите договорного веса (до 85,3 кг). Судьи единогласно 30-27, 30-27 и 29-28 отдали предпочтение Потере.

Для Игоря этот поединок стал пятым в рамках UFC (2 победы при 3 поражениях). После боя украинец заявил, что его главной целью остается завоевание чемпионского титула.

