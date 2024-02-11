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Потеря победил поляка на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе
Наконец-то победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боец Игорь Потеря (20-5) победил в рамках шоу UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США).
Наш спортсмен одолел поляка Роберта Бричека (17-5) в лимите договорного веса (до 85,3 кг). Судьи единогласно 30-27, 30-27 и 29-28 отдали предпочтение Потере.
Для Игоря этот поединок стал пятым в рамках UFC (2 победы при 3 поражениях). После боя украинец заявил, что его главной целью остается завоевание чемпионского титула.
A clean sweep on the scorecards for Ihor Potieria!@ihorpotieriaufc takes the unanimous decision over Bryczek at #UFCVegas86 pic.twitter.com/VSB4Mygq4x— UFC (@ufc) February 11, 2024
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