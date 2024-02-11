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Потеря после победы над Бричеком: I'm feel, I'm very feel

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Потеря после победы над Бричеком: I'm feel, I'm very feel

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец UFC Игорь Поттеря (20-5) прокомментировал победу в рамках шоу UFC Fight Night 236 над поляком Робертом Бричеком (17-5).

"I'm feel, I'm very feel. Остерегайся, чемпион. Знаешь что это? Это самое опасное оружие в мире (куликам - прим). Украинские катапульты. Я молод, голоден, хорош, и никто не может победить меня в этой весовой категории.

Я Игорь "The Duelist" Потеря, парень из Украины. Я верю в Бога и однажды стану чемпионом UFC в среднем весе. Спасибо" – сказал украинец в комментарии сразу после поединка.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал о своих ближайших планах и целях.

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