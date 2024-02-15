  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинки Светлана Самуляк и Анна Давыдова заняли подиум на Евро по тяжелой атлетике
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинки Светлана Самуляк и Анна Давыдова заняли подиум на Евро по тяжелой атлетике

Единоборства
Обновлено

Светлана Самуляк с разницей в 1 кг уступила Анне Давыдовой

Украинки Светлана Самуляк и Анна Давыдова заняли подиум на Евро по тяжелой атлетике

Фото: news.liga.net

Новина українською

Сборная Украины завоевала сразу шесть медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Последние награды принесли Анна Давыдова и Светлана Самуляк.

По сумме многоборья чемпионкой Европы стала Анна Давыдова, которая в рывке показала результат в 100 кг и в толчке 120 кг. Серебряная награда досталась Светлане Самуляк, которая с разницей в 1 кг уступила коллеге по сборной.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В общем Давыдова и Самуляк принесли Украине шесть медалей, из них две - крупные.

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Женщины — до 64 кг

1. Анна Давыдова (Украина): 100 (рывок) + 120 (толчок) = 220 кг

2. Светлана Самуляк (Украина): 101 + 118 = 219

3. Виктория Волк (Польша): 94 + 121 = 215

По теме
yellow-arrow
Конора Макгрегора чаще всего проверяли на допинг в UFC
yellow-arrow
ЧЕ-2024. Фильчаков и Насибов выбороли ещё две медали для сборной Украины
yellow-arrow
Гарантированные награды. Три украинки вышли в финалы в женской вольной борьбе на чемпионате Европы-2024
Светлана Самуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости