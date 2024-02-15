Украинки Светлана Самуляк и Анна Давыдова заняли подиум на Евро по тяжелой атлетике

Сборная Украины завоевала сразу шесть медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Последние награды принесли Анна Давыдова и Светлана Самуляк.

По сумме многоборья чемпионкой Европы стала Анна Давыдова, которая в рывке показала результат в 100 кг и в толчке 120 кг. Серебряная награда досталась Светлане Самуляк, которая с разницей в 1 кг уступила коллеге по сборной.

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В общем Давыдова и Самуляк принесли Украине шесть медалей, из них две - крупные.

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Женщины — до 64 кг

1. Анна Давыдова (Украина): 100 (рывок) + 120 (толчок) = 220 кг

2. Светлана Самуляк (Украина): 101 + 118 = 219

3. Виктория Волк (Польша): 94 + 121 = 215