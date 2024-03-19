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Конор Макгрегор назвал имена своих следующих соперников
Ирландец не исключает поединка с Нейтом Диасом
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионах Конор Макгрегор назвал имена трёх оппонентов, с которыми хотел бы провести поединок.
"Это, конечно же, Майкл Чендлер. Скорее всего, он будет первым. Кроме Майкла, было здорово увидеть, что Дастин победил. Честно говоря, я ожидал, что он нокаутирует Бенуа, и был счастлив увидеть это. Безусловно, это было здорово. После такой победы наша квадрология становится более реальной. Хотя по справедливости этот поединок будет "настоящей трилогией". Ещё один бой с ним поставит точку в нашем противостоянии.
Также я рассматриваю вариант третьего поединка с Нейтом. Мне хотелось бы провести его в "Сфере". Странно, что эта идея не получила значительной поддержки", – приводит слова Макгрегора портал Give me Sport.
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