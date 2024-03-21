Конор Макгрегор высказался о подготовке к возвращению в ММА

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Магрегор рассказал о том, как проходит процесс его подготовки к возвращению в ММА.

"Сейчас я спаррингую и чувствую себя великолепно, но мне нужно повысить свой уровень для выступлений в UFC, это будет зависеть от тренировок. Итак, мы не обсуждали вес для предстоящего боя. Честно говоря, я не прикасался к весам со времени последнего боя с Дастином Порье. Мне придётся разобраться со всем этим. Если говорить о количестве раундов, то, может быть, я скажу: «Послушайте, ребята, в этом поединке я собираюсь провести всего три раунда. Я просто хочу утолить свой аппетит».

Потому что сейчас я действительно хорошо прохожу дистанцию в три раунда. И вместо того, чтобы стремиться к пяти, я чувствую, что, если я начну напрягаться сейчас, чтобы выполнить пять полных раундов, первые три будут не такими эффективными, какими я мог бы их сделать. Так что я бы предпочёл сосредоточиться на подготовке для первых трёх раундов и выйти на бой свежим и готовым. Мне кажется, что Чендлер собирается атаковать меня, поэтому мне нужно быть готовым к тому, что он подойдёт ближе и попытается вступить со мной в бой. Это его стиль, так что я думаю, что три раунда — это лучший вариант", — приводит слова Макгрегора портал MMA Fighting.