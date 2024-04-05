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Парвиз Насибов добыл третью для Украины лицензию на Олимпиаду-2024

Единоборства
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В весовой категории до 67 кг украинец одолел серебряного призера Евро-2022

Парвиз Насибов добыл третью для Украины лицензию на Олимпиаду-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины получила третью лицензию на Олимпиаду-2024 в греко-римской борьбе до 67 кг. Награду завоевал Парвиз Насибов.

Соперником Насибова в финальной схватке стал венгр Иштван Ванца, серебряный призер Евро-2022. Украинец одолел Ванцу со счетом 5:4 и выиграл пропуск на Игры-2024.

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Ранее пропуск на Игры-2024 в Париже в борьбе получили Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг) и Ирина Коляденко (вольная женская борьба, до 62 кг).

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