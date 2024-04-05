Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Парвиз Насибов добыл третью для Украины лицензию на Олимпиаду-2024
В весовой категории до 67 кг украинец одолел серебряного призера Евро-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины получила третью лицензию на Олимпиаду-2024 в греко-римской борьбе до 67 кг. Награду завоевал Парвиз Насибов.
Соперником Насибова в финальной схватке стал венгр Иштван Ванца, серебряный призер Евро-2022. Украинец одолел Ванцу со счетом 5:4 и выиграл пропуск на Игры-2024.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее пропуск на Игры-2024 в Париже в борьбе получили Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг) и Ирина Коляденко (вольная женская борьба, до 62 кг).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
- Ночная атака БПЛА на российские города, где расположены военные аэродромы - что известно
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн