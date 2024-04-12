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Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи прошли традиционную процедуру взвешивания
Бой состоится 14 апреля
Фото: ringside24.com
Бывший абсолютный чемпион UFC в категории до 66 кг Макс Холлоуэй и экс-обладатель временного титула UFC в дивизионе до 70 кг Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру официального взвешивания.
Оба бойца показали на весах 70,76 килограмма.
Напомним, поединок между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи станет третьим по значимости событием на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.
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