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Макгрегор – о возвращении в октагон: Теперь я – Терминатор

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Макгрегор – о возвращении в октагон: Теперь я – Терминатор

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал свое возвращение в октагон после трехлетней паузы, связанной с травмой ноги.

"Благослови Боже медицинскую науку. Пусть Бог благословит мои карманы, мой капитал и, знаете, возможность позволить себе лечение на самом высоком, высоком уровне. У меня был лучший уход.

Теперь я – Терминатор. У меня титановый стержень, который проникает в колено и спускается до кости, вплоть до косточки. Он нерушим, так что у меня есть свобода для удара. Я готов к работе и взволнован.

Я хочу и буду работать над тем, чтобы нанести этот удар этой стальной штангой в моей ноге по сопернику и вывести его оттуда. Я хочу увидеть свою фотографию в октагоне со сломанной ногой, а затем я хочу увидеть свою фотографию в октагоне с моей ногой, обернутой вокруг шеи или головы моего соперника.

Я хочу, чтобы эти фото были рядом" – сказал Конор.

Напомним, что ранее стала известна дата боя Макгрегор-Чендлер.

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