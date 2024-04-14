Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в воскресенье решает личные дела и не забывает менять стили. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала проигрыш на Кубке Билли Джин Кинг.