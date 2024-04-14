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Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото

Единоборства
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Ну так себе

Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в воскресенье решает личные дела и не забывает менять стили. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала проигрыш на Кубке Билли Джин Кинг.

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