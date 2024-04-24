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UFC официально объявила о бое Макгрегор — Чендлер

Единоборства
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Поединок запланирован на лето 2024 года

UFC официально объявила о бое Макгрегор — Чендлер

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бойцовская компания UFC официально объявила о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором (22-6), и американцем Майклом Чендлером (23-8), который состоится 29 июня на турнире UFC 303.

Конор Макгрегор свой последний бой провел 11 июля 2021 года против Дастина Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу и судья остановил бой.

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Майклу Чендлеру 38 лет. В UFC он дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.

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