Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
UFC официально объявила о бое Макгрегор — Чендлер
Поединок запланирован на лето 2024 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Бойцовская компания UFC официально объявила о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором (22-6), и американцем Майклом Чендлером (23-8), который состоится 29 июня на турнире UFC 303.
Конор Макгрегор свой последний бой провел 11 июля 2021 года против Дастина Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу и судья остановил бой.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Майклу Чендлеру 38 лет. В UFC он дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.
Популярное сейчас
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Эндрю Тодос: Неуверенную игру Мудрика я связываю с Маурисио Почеттино
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной