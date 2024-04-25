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Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо

Единоборства
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Украинка провела серию великолепных матчей

Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Дарья Билодид завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. В Загребе спортсменка выступала в весовой категории 57 кг.

23-летняя украинка в полуфинале одолела Этери Липерталиани из Грузии. В финале Билодид встретилась со словенкой Каей Кайзер.

После 4 минут основного времени понадобился золотой счет. На 3-й минуте дополнительного времени украинка победила, поскольку Кайзер заработала третье шидо и получила красную карточку.

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В целом это четвертая награда для украинской дзюдоистки в рамках чемпионатов Европы. Последний раз на подиум континентального первенства Дарья поднималась три года назад - в 2021-ом, когда еще выступала в весовой категории до 48 кг.

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