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Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо
Украинка провела серию великолепных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Дарья Билодид завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. В Загребе спортсменка выступала в весовой категории 57 кг.
23-летняя украинка в полуфинале одолела Этери Липерталиани из Грузии. В финале Билодид встретилась со словенкой Каей Кайзер.
После 4 минут основного времени понадобился золотой счет. На 3-й минуте дополнительного времени украинка победила, поскольку Кайзер заработала третье шидо и получила красную карточку.
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В целом это четвертая награда для украинской дзюдоистки в рамках чемпионатов Европы. Последний раз на подиум континентального первенства Дарья поднималась три года назад - в 2021-ом, когда еще выступала в весовой категории до 48 кг.
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