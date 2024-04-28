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Макгрегор стал совладельцем Bare Knuckle

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Макгрегор стал совладельцем Bare Knuckle

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стал совладельцем ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle. Об этом рассказал сам спортсмен:

"Дамы и господа, сегодня я имею для вас огромное объявление: Конор Макгрегор, то есть я, и компания McGregor Sports and Entertainment теперь совладельцы ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle.

Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, малыш, мы это сделали" – сказал ирландец.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал, что хочет снова сразиться с Усиком.

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Конор Макгрегор
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Источник:
mmamania
Опубликовал: Андрей Хижняк
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