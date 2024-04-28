Макгрегор стал совладельцем Bare Knuckle

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стал совладельцем ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle. Об этом рассказал сам спортсмен:

"Дамы и господа, сегодня я имею для вас огромное объявление: Конор Макгрегор, то есть я, и компания McGregor Sports and Entertainment теперь совладельцы ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle.

Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, малыш, мы это сделали" – сказал ирландец.