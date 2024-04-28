Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор стал совладельцем Bare Knuckle
Деньги на деревьях не растут
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стал совладельцем ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle. Об этом рассказал сам спортсмен:
"Дамы и господа, сегодня я имею для вас огромное объявление: Конор Макгрегор, то есть я, и компания McGregor Sports and Entertainment теперь совладельцы ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle.
Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, малыш, мы это сделали" – сказал ирландец.
Напомним, что ранее Джошуа
Популярное сейчас
- "VAR нанес урон английскому футболу". Почеттино - об игре с Астон Виллой
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля
- UFC официально объявила о бое Макгрегор — Чендлер
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО