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Чендлер обещает быстро покончить с Макгрегором

Единоборства
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Бой покажет

Чендлер обещает быстро покончить с Макгрегором

фото - Associated Press

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боец UFC Майкл Чендлер рассказал, что уверен в победе над ирландцем Конором Макгрегором в рамках вечера UFC 303.

"Конор делает много разных ходов. Люблю его или ненавижу, но этот чувак делает вещи. Учитывая это, я нокаутирую его в течение 10 минут" – сказал Майкл.

Напомним, что бой Ченлдер-Макгрегор состоится 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Макгрегор стал совладельцем Bare Knuckle

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