Чендлер обещает быстро покончить с Макгрегором

Боец UFC Майкл Чендлер рассказал, что уверен в победе над ирландцем Конором Макгрегором в рамках вечера UFC 303.

"Конор делает много разных ходов. Люблю его или ненавижу, но этот чувак делает вещи. Учитывая это, я нокаутирую его в течение 10 минут" – сказал Майкл.

Напомним, что бой Ченлдер-Макгрегор состоится 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада (США).