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Кто-то упорно засыпает Билодид большими охапками цветов. Фото

Единоборства
Обновлено

Не ясно кто

Кто-то упорно засыпает Билодид большими охапками цветов. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, новоиспеченная чемпионка Европы Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась домой после континентального первенства и уже успела получить невероятной красоты букеты цветов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Илья Ковтун прокомментировал победу на ЧЕ-2024 по спортивной гимнастике.

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