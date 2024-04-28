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Кто-то упорно засыпает Билодид большими охапками цветов. Фото
Не ясно кто
Украинская дзюдоистка, новоиспеченная чемпионка Европы Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась домой после континентального первенства и уже успела получить невероятной красоты букеты цветов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Илья Ковтун
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