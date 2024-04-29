Дарья Билодид: После четырех долгих лет я наконец-то снова завоевала большой титул

Украинская дзюдоистка Дарья поделилась эмоциями от завоевания золотой награды на чемпионате Европы-2024:

"После четырех долгих лет я наконец-то снова завоевала большой титул. Мне очень приятно осознавать, что я также могу выиграть турнир в весовой категории до 57 кг. К тому же, это происходит как раз накануне Олимпийских игр в Париже.

Чемпионат Европы был лишь вторыми моими соревнованиями в этом году. А между тем я была дома, в Киеве, тренировалась. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти свой сегодняшний соревновательный ритм. Решающим фактором было то, что я была действительно морально сильной. Я убедила себя: я могу это сделать, почему бы мне не выиграть. И, к счастью, это наконец получилось.

Еще многое должно произойти до Игр. У меня еще много возможностей для совершенствования. Если говорить о цифрах, то сейчас я готова на 60-65 процентов, не больше.

Летом я хочу надеть вторую олимпийскую медаль на свою шею на арене Марсова поля, желательно золотую".