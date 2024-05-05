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Билодид поделилась с болельщиками фото пасхальных вкусностей

Единоборства
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Билодид поделилась с болельщиками фото пасхальных вкусностей

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка празднует светлую Пасху. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Ястремская поделилась фото с прогулки в Каннах.

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