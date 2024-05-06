  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. На войне погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На войне погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

Единоборства

Спортсмену было 30 лет

На войне погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко погиб на войне против России во время выполнения боевых действий. Об этом сообщил тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк на своей странице в Facebook.

"С первых дней полномасштабного вторжения Александр стал в ряды ВСУ. Вчера поступила печальная весть о его гибели", - сообщается на странице НОК Украины в Telegram.

На момент гибели Пелешенко было 30 лет. За время карьеры он становился чемпионом Европы в весе 85 кг в 2016 и 2017 годах.

По теме
yellow-arrow
Билодид поделилась с болельщиками фото пасхальных вкусностей
yellow-arrow
Дарья Билодид: После четырех долгих лет я наконец-то снова завоевала большой титул
yellow-arrow
Кто-то упорно засыпает Билодид большими охапками цветов. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости