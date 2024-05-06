На войне погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко погиб на войне против России во время выполнения боевых действий. Об этом сообщил тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк на своей странице в Facebook.

"С первых дней полномасштабного вторжения Александр стал в ряды ВСУ. Вчера поступила печальная весть о его гибели", - сообщается на странице НОК Украины в Telegram.

На момент гибели Пелешенко было 30 лет. За время карьеры он становился чемпионом Европы в весе 85 кг в 2016 и 2017 годах.