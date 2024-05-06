Конор Макгрегор опубликовал фото с ужина

Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото.

Ирландец показал свой рацион в преддверии возвращения в октагон.

Следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Их поединок состоится 30 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 303.