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Конор Макгрегор опубликовал фото с ужина

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Ирландец показал свой рацион

Конор Макгрегор опубликовал фото с ужина

Фото: Het Financieele Dagblad

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото.

Ирландец показал свой рацион в преддверии возвращения в октагон.

Следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Их поединок состоится 30 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 303.

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