Дастин Порье сделал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто одержит победу в поединке между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Макйклом Чендлером.

"Если Конор подойдёт к поединку в той же форме, в какой он был до травмы, то он одержит победу за два раунда. Моё мнение — бой закончится за два раунда", — приводит слова Порье портал Give me sport.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303.