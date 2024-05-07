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Дастин Порье сделал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

Единоборства

По мнению экс-чемпиона UFC поединок закончится за 2 раунда

Дастин Порье сделал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто одержит победу в поединке между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Макйклом Чендлером.

"Если Конор подойдёт к поединку в той же форме, в какой он был до травмы, то он одержит победу за два раунда. Моё мнение — бой закончится за два раунда", — приводит слова Порье портал Give me sport.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303.

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