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Дастин Порье сделал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер
По мнению экс-чемпиона UFC поединок закончится за 2 раунда
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто одержит победу в поединке между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Макйклом Чендлером.
"Если Конор подойдёт к поединку в той же форме, в какой он был до травмы, то он одержит победу за два раунда. Моё мнение — бой закончится за два раунда", — приводит слова Порье портал Give me sport.
Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303.
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