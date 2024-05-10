Конор Макгрегор стал совладельцем кулачной лиги

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

У себя в пабе Макгрегор подписал соответствующие документы. Вместе с Конором присутствовал основатель BKFC Дэйв Фельдман.

Условия сделки в настоящий момент не раскрываются.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.