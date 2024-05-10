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Конор Макгрегор стал совладельцем кулачной лиги

Единоборства

Подробности сделки неизвестны

Конор Макгрегор стал совладельцем кулачной лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

У себя в пабе Макгрегор подписал соответствующие документы. Вместе с Конором присутствовал основатель BKFC Дэйв Фельдман.

Условия сделки в настоящий момент не раскрываются.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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