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Конор Макгрегор стал совладельцем кулачной лиги
Подробности сделки неизвестны
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
У себя в пабе Макгрегор подписал соответствующие документы. Вместе с Конором присутствовал основатель BKFC Дэйв Фельдман.
Условия сделки в настоящий момент не раскрываются.
В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.
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