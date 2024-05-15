Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Александр Усик - хитрый и коварный боксер. Если кто-то и сможет победить Тайсона Фьюри, возможно, это именно украинец. Фьюри мастерский боксер, он имеет отличные габариты. Считаю, что Тайсона невозможно победить на боксерской арене", - сказал Макгрегор.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.