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Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Единоборства

Ирландец считает, что Александр единственный, кто может составить ему конкуренцию

Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Александр Усик - хитрый и коварный боксер. Если кто-то и сможет победить Тайсона Фьюри, возможно, это именно украинец. Фьюри мастерский боксер, он имеет отличные габариты. Считаю, что Тайсона невозможно победить на боксерской арене", - сказал Макгрегор.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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