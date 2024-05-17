Дарья Билодид пропустит ЧМ-2024 по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не поможет сборной Украины на ЧМ-2024. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации дзюдо Украины.

Спортсменка получила повреждение. Детали травмы остаются неизвестны. В ФДУ сообщают, что оно не является значительным, но все же решили исключить спортсменку из заявки, чтобы не рисковать ею перед Олимпийскими играми в Париже.

Состав на ЧМ-2024 по дзюдо

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Никита Голобородько (оба - до 66 кг), Михаил Свидрак (до 81 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Евгений Балевский (100+ кг)

Женщины: Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко (обе - до 78 кг)

Напомним, что ЧМ-2024 по дзюдо состоится с 19 по 24 мая в Абу-Даби.