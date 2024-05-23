  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор: Сейчас веду переговоры о заключении нового контракта с UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор: Сейчас веду переговоры о заключении нового контракта с UFC

Единоборства

Ирландец высказался о своем будущем

Конор Макгрегор: Сейчас веду переговоры о заключении нового контракта с UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор высказался о переговорах с промоушеном относительно нового контракта.

"UFC — это моё сердце и моя душа, я очень люблю эту компанию. Сейчас я веду с ними переговоры на предмет заключения нового контракта, всё идет хорошо. Мы испытываем глубочайшее уважение друг к другу. Мы сделали невероятный бизнес. Между нами глубокое уважение и прочная связь. Давайте вместе посмотрим, что принесёт нам будущее", — сказал Макгрегор на канале TheMacLife в YouTube.

На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Сейчас Конору 35 лет.

По теме
yellow-arrow
Дарья Билодид пропустит ЧМ-2024 по дзюдо
yellow-arrow
Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Усик — Фьюри
yellow-arrow
Конор Макгрегор стал совладельцем кулачной лиги
Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости