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Конор Макгрегор: Сейчас веду переговоры о заключении нового контракта с UFC
Ирландец высказался о своем будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор высказался о переговорах с промоушеном относительно нового контракта.
"UFC — это моё сердце и моя душа, я очень люблю эту компанию. Сейчас я веду с ними переговоры на предмет заключения нового контракта, всё идет хорошо. Мы испытываем глубочайшее уважение друг к другу. Мы сделали невероятный бизнес. Между нами глубокое уважение и прочная связь. Давайте вместе посмотрим, что принесёт нам будущее", — сказал Макгрегор на канале TheMacLife в YouTube.
На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Сейчас Конору 35 лет.
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