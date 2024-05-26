Единоборства
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Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото
Таинственный незнакомец
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась с международных соревнований домой и сразу получила в подарок от неизвестного публике поклонника охапку красивых красных роз. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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