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Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото

Единоборства

Таинственный незнакомец

Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась с международных соревнований домой и сразу получила в подарок от неизвестного публике поклонника охапку красивых красных роз. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик показал фото отдыха в Испании.

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