Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась с международных соревнований домой и сразу получила в подарок от неизвестного публике поклонника охапку красивых красных роз. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик показал фото отдыха в Испании.